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«Я тебе не клоун». Клопп отказался махать кулаком в камеру

10 ноября 2019, 23:32

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 12-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:1) отказался выполнить просьбу оператора, информирует The Sun. Последний попросил немецкого специалиста помахать кулаком на камеру, когда он вышел на поле после матча, чтобы поприветствовать болельщиков. Однако Клопп в ответ сказал: «Я тебе не клоун».

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