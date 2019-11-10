«Я тебе не клоун». Клопп отказался махать кулаком в камеру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 12-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:1) отказался выполнить просьбу оператора, информирует The Sun. Последний попросил немецкого специалиста помахать кулаком на камеру, когда он вышел на поле после матча, чтобы поприветствовать болельщиков. Однако Клопп в ответ сказал: «Я тебе не клоун».

The cameraman asking Klopp to do the fist pumps ? #LFC pic.twitter.com/i5585sksx4 — James Pearce (@JamesPearceLFC) November 10, 2019