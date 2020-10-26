Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:1).

— Я очень разочарован, в первом тайме все было в наших руках, и я не знаю, как, черт возьми, они забили гол, — приводит слова Артеты Sky Sports. — Они поймали нас, и мы проиграли игру.

Трудно создавать пространство, когда за мячом 10 человек, но мы должны были закончить игру лучше. Когда дело доходит до таких моментов, нельзя упускать шансы.

У нас еще оставались моменты после прорущенного гола, но мы заработали слишком много нарушений.