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«Я обещаю, что извлеку из этого урок». Гринвуд — об отстранении от сборной Англии

14:33
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсон Гринвуд извинился за отстранение от матчей национальной команды.

«Прошло время, я много раз об этом подумал. Как можно было нарушить санитарный регламент в такое время — ума не приложу. Сейчас хочется извиниться перед главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом, что подвел его. Также прошу прощению у фанов сборной, «МЮ», моих родных и близких. Обещаю, извлеку из этого урок», — цитирует Гринвуда официальный сайт манкунианцев.

По данным британских СМИ, Мейсон Гринвуд и Фил Фоуден привели девушек в свой номер в отеле, когда находились в Рейкьявике. Отметим, что оба футболиста дебютировали за сборную Англии в матче Лиги наций против сборной Исландии (1:0). Позднее главный тренер Гарет Саутгейт принял решение отстранить обоих игроков.

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