«Я не очень умный человек». Тома Хэнкса высмеяли за поздравление «Астон Виллы»

Американский актер Том Хэнкс по ошибке поздравил «Астон Виллу» с победой в Кубке английской лиги. В Twitter он написал: «Астон Вилла» выиграла Кубок лиги! Вперед, «Вилла»!"

Однако на самом деле бирмингемский клуб в конце января только добрался до финала турнира, где встретится с «Манчестер Сити». Трофей будет разыгран лишь 1 марта.

Пользователи в сети посмеялись над ошибкой Хэнкса.

The L3mming_ опубликовал фрагмент фильма «Форрест Гамп», где герой Тома Хэнкса говорит: «Я не умный человек».

Trekkin10 выложил видео Хэнкса со скептическим выражением лица.

DecPierce использовал фрагмент фильма «Назад в будущее», где Марти Макфлай говорит: «Док, я из будущего».

Hanx knows the score. UTV! pic.twitter.com/0xOXTf3XJe — Declan Pierce (@DecPierce) February 2, 2020

Пользователь 87rubber иронично заметил: «Мне пришлось в этом твите гуглить всё».

Том Хэнкс ранее рассказывал, что стал болеть за «Астон Виллу» много лет назад, потому что ему просто понравилось название команды.