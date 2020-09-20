Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:3).

«Нам нужно еще сыграть несколько игр, чтобы набрать былые кондиции. Думаю, нам по силам это сделать как можно скорее. Да, вчера отвратительно сыграли в обороне, но я не хочу тыкать пальцем на своих футболистов», — цитирует норвежского тренера Goal.com.

Для манкунианцев это был первый матч в новом сезоне. Игра 1-го тура АПЛ против «Бернли» была перенесена из-за участия «МЮ» в поздних стадиях еврокубков. В сезоне-2019/20 англичане пробились в полуфинал Лиги Европы, где уступили «Севилье» (1:2).