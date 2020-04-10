«Я даже не могу никого вызвать, чтобы это починить!» Английский форвард разбил окно, пока тренировался

Нападающий «Астон Виллы» Рашайан Эпбарн-Мерфи, выступающий за «Дерби Каунти» на правах аренды, неудачно потренировался в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

21-летний англичанин выложил в Instagram видео тренировки около своего дома: игрок чеканил мяч и периодически бил им в стену. После одного из ударов мяч попал в окно на втором этаже и разбил окно. Эпбарн-Мерфи прервался и несколько секунд смотрел на окно, схватившись за голову.

— Я даже не смогу вызвать кого-нибудь в ближайшее время, чтобы это починить! — подписал публикацию форвард.