«Я чувствовал себя как робот». Бакари Санья рассказал, как пережил смерть брата

Бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья рассказал, как справлялся со смертью брата зимой 2008 года.

— Сложно объяснить, что тогда происходило со мной, — приводит Goal.com слова Санья. — Все просто шло не так. Головой я понимал, чем именно могу помочь команде, но тело просто не слушалось. Иногда чувствовал себя как робот. Куда-то ехал, но даже не запоминал дорогу. Никогда ни с кем об этом не говорил. Те, кто со мной знаком, знают, что я очень тихий человек, не в моей природе раскрываться. Я буду тренироваться, биться, стараться, но никогда не попрошу помощи.

Мои партнеры по команде, очевидно, понимали, что что-то не так, мы ведь постоянно виделись. Они отлично ко мне относились, пытались веселить, развлекать меня. Точно помню, как Гаэль Клиши взял меня на концерт на «О2 Арене». Мы вместе играли в сборной и были очень близки. Гаэль мне сильно помог, как и все остальные ребята. Они дали мне понять, что я должен оставаться позитивным во что бы то ни стало.

Как я уже говорил, я никогда не просил ни у кого помощи. Должен поблагодарить психолога «Арсенала», Нила, он однажды мне сильно помог. Однажды, за день до игры он подошел ко мне: «Бак, можно с тобой поговорить?». Я не был против. Он продолжил: «Я заметил, что ты как будто находишься в другом месте. Что у тебя на уме?». Мы все обсудили, я выговорился и мне стало гораздо легче. Я почувствовал, что пора сделать шаг вперед. Пора уже было вернуть чувство радости только от того, что я уже в игровой майке. И так, потихоньку, упорно работая, я вернулся на прежний уровень. Ко мне вернулась уверенность, я даже стал лучше играть. Главное — помнить, что футбол, конечно, очень важен, но за его пределами есть и другие серьезные вещи. Не стоит забывать говорить о них.