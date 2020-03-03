Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал ошибку голкипера Давида Де Хеа в матче 28-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). Испанец пытался выбить мяч, но попал в соперника.

— Будь я игроком или тренером, убил бы его, — цитирует Кина Sky Sports. — Чего ждет Де Хеа? Это безумие. В нем есть немного высокомерия. Линчевал бы его в перерыве, никаких оправданий. Не хочу слышать, что мяч двигался. Конечно, он движется, кто-то же ударил!

Пикфорд в сборной Англии? Мне не нужно смотреть статистику. Я знаю, что он не очень хороший вратарь. Еще не готов к этому.