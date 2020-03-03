Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Я бы убил его». Рой Кин — об ошибке Де Хеа

02:16
Теги:

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал ошибку голкипера Давида Де Хеа в матче 28-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). Испанец пытался выбить мяч, но попал в соперника.

— Будь я игроком или тренером, убил бы его, — цитирует Кина Sky Sports. — Чего ждет Де Хеа? Это безумие. В нем есть немного высокомерия. Линчевал бы его в перерыве, никаких оправданий. Не хочу слышать, что мяч двигался. Конечно, он движется, кто-то же ударил!

Пикфорд в сборной Англии? Мне не нужно смотреть статистику. Я знаю, что он не очень хороший вратарь. Еще не готов к этому.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир