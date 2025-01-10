Выступающего в чемпионшипе Сайнса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в соперника

Полузащитник «Норвича» Борха Сайнс дисквалифицирован на шесть матчей, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Причиной санкций в отношении 23-летнего футболиста стал инцидент, произошедший 21 декабря в матче 22-го тура чемпионшипа против «Сандерленда» (1:2). Во время игры Сайнс плюнул в соперника Криса Мефама.

Также полузащитника оштрафовали на 12 тысяч стерлингов.

В этом сезоне Сайнс сыграл 26 матчей, забив 15 голов. Испанец лидирует в гонке бомбардиров чемпионшипа.