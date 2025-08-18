Высокие требования Санчо по зарплате стали трудностью в переходе в «Рому»

Переход вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в «Рому», может сорваться, сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, трансферу мешает высокие требования 25-летнего англичанина по зарплате. Игрок хочет получать около 290 тысяч евро в неделю — примерно 15 миллионов евро в год.

В 2021 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за Санчо дортмундской «Боруссии» 85 миллионов евро. В минувшем сезоне вингер на правах аренды играл за «Челси». Он провел 41 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал десять голевых передач.