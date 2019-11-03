«Выглядело ужасно». Варди пожелал скорейшего восстановления Гомешу

Нападающий «Лестера» Джейми Варди пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу, который получил перелом ноги на 79-й минуте матча 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:1). Об этом 32-летний форвард написал в своем Twitter.

«Желаю тебе скорейшего восстановления, Андре. Выглядело ужасно», — написал в Twitter Варди.

На 79-й минуте встречи нападающий «шпор» Сон Хын Мин пытался догнать Гомеша на левом фланге и сделал подкат. После этого 26-летний португалец столкнулся с другим игроком «шпор», Сержем Орье, и его голеностопный сустав вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон после паузы показал корейскому нападающему прямую красную карточку.

Wishing @aftgomes a speedy recovery. Looked awful ?? — Jamie Vardy (@vardy7) November 3, 2019

Страшная травма Гомеша. Сон заплакал, увидев последствия своего фола