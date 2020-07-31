Выездная форма «Ливерпуля» будет бирюзового цвета
03:07
В интернете появились фотографии новой формы «Ливерпуля». В следующем сезоне команда Юргена Клоппа будет играть домашние матчи в красной форме, выездные — в бирюзовой. Третий комплект будет серого цвета с розовыми вставками.
Напомним, по итогам сезона-2019/20 «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.
Liverpool's 2020/21 Home, Away & Third Kit. pic.twitter.com/DdkT7VoBB8— Anfield Hour (@AnfieldHour) July 30, 2020
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