«Вы так долго ждали этого». Торрес поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

Бывший форвард «Ливерпуля» Фернандо Торрес поздравил клуб с победой в чемпионате Англии.

— Поздравляю всех в «Ливерпуле» с победой в премьер-лиге, — написал Торрес в Twitter. — Невероятная команда, великолепный тренер, отличный персонал, но, прежде всего, я искренне поздравляю всех болельщиков. Вы так долго ждали этого, и, наконец, желанный трофей принадлежит вам. Вы заслужили это.

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1). Для мерсисайдцев это 19-е чемпионство Англии и первое за 30 лет.