«Вы пили что ли?» Клопп — о предложении вернуться в «Боруссию» в мае прошлого года
12:49
Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке выпустил автобиографию, в которой в числе прочего рассказал о том, как пытался вернуть главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в мае 2018 года.
— Я засмеялся и подумал, что он шутит, — приводит Goal воспоминания Клоппа, изложенные в книге. — Вы рехнулись? Пили, что ли? Как вам вообще пришло это в голову, у меня еще несколько лет контракта с «Ливерпулем».
Клопп возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год. Он дважды выигрывал с командой чемпионат Германии и доходил до финала Лиги чемпионов.
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