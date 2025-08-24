ВВС: 14-летний воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» будет тренироваться с основной командой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил 14-летнему воспитаннику академии «красных дьяволов» Джей-Джею Габриэлю, что будет привлекать его к тренировкам с основным составом команды в сезоне-2025/26, сообщает ВВС.

Отмечается, что 40-летнего специалиста впечатлила игра нападающего, видеозаписи которой ему показали во время предсезонного турне «МЮ» по США. После этого Аморим лично пообщался с Габриэлем в тренировочном центре клуба.

Форвард выступает за команду «Манчестер Юнайтед» U-18. 23 августа он отметился двумя голами в матче против «Мидлсбро» (5:0).