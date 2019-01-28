Вундеркинд из "Чертаново" Пиняев и Зинченко встретились в Манчестере

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин опубликовал в своем Твиттере фотографию с воспитанником и нападающим юношеской команды московского клуба Сергеем Пиняевым и полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко​.

– Сергей Пиняев и Саша Зинченко. Неожиданно встретились в Манчестере, – подписал Ларин фотографию в Твиттере.

Напомним, что 14-летний Пиняев находится на стажировке в "Манчестер Юнайтед". В прошлом году форвард уже уезжал на недельную стажировку в стан "красных дьяволов". Он сыграл за юношескую команду "МЮ" в выставочном матче против "Бари", где забил пять голов.

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