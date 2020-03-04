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«Вулверхэмптон» запретил игрокам рукопожатия и селфи с фанатами из-за коронавируса

12:13
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«Вулверхэмптон» объявил о том, что в клубе приняты меры осторожности в связи с распространением коронавируса.

Как говорится в заявлении на официальном сайте клуба, игрокам и сотрудникам рекомендовано не участвовать во встречах, не требующих срочности, избегать публичных мероприятий и приема пищи в местах скопления большого количества людей, а также избегать случайного общения с болельщиками, включая раздачу автографов и селфи.

Также, сотрудникам и игрокам рекомендовали чаще и тщательнее мыть руки и не использовать рукопожатие в качестве приветствия.

Ранее в Великобритании были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом среди населения.

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