«Вулверхэмптон» запретил игрокам рукопожатия и селфи с фанатами из-за коронавируса

«Вулверхэмптон» объявил о том, что в клубе приняты меры осторожности в связи с распространением коронавируса.

Как говорится в заявлении на официальном сайте клуба, игрокам и сотрудникам рекомендовано не участвовать во встречах, не требующих срочности, избегать публичных мероприятий и приема пищи в местах скопления большого количества людей, а также избегать случайного общения с болельщиками, включая раздачу автографов и селфи.

Также, сотрудникам и игрокам рекомендовали чаще и тщательнее мыть руки и не использовать рукопожатие в качестве приветствия.

Wolves are taking steps to reduce the risk to our players, staff, fans and community.https://t.co/DsAYYrSVDx — Wolves (@Wolves) March 3, 2020

Ранее в Великобритании были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом среди населения.