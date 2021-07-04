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«Вулверхэмптон» взял в аренду нападающего «Барселоны»

12:06
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Нападающий «Барселоны» Франсишку Тринкан продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне». Английский клуб взял в аренду на год 21-летнего португальца, сообщает сайт каталонской команды.

«Барселона» согласится расстаться с игроком, так как Франсишку потерял место в составе под руководством Роналда Кумана и ему нужна игровая практика.

В минувшем сезоне Тринкан провел 42 матча во всех турнира, в которых забил три мяча и отдал два ассиста.

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Иван Шитик все материалы автора

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