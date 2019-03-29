"Вулверхэмптон" выкупит Рауля Хименеса у "Бенфики" за рекордную сумму

Нападающий Рауль Хименес станет игроком "Вулверхэмптона" на постоянной основе.

По информации The Telegraph, английский клуб выкупит 27-летнего мексиканца у "Бенфики" за 25 миллионов фунтов. Это рекордный трансфер для "Вулверхэмптона".

Для владельцев клуба подписание Хименеса является приоритетной целью.

Предыдущий клубный рекорд принадлежит вингеру Адама Траоре, за которого "волки" заплатили "Мидлсбро" 18 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Рауль Хименес провел за "Вулверхэмптон" 35 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач.

​