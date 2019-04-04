"Вулверхэмптон" выкупил Рауля Хименеса у "Бенфики" за рекордную сумму

Нападающий Рауль Хименес стал игроком "Вулверхэмптона" на постоянной основе, сообщает пресс-служба "волков".

Контракт с мексиканским футболистом подписан до лета 2023 года.

По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов. Это рекордный трансфер для "Вулверхэмптона".

Предыдущий клубный рекорд принадлежал вингеру Адама Траоре, за которого клуб заплатили "Мидлсбро" 18 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Рауль Хименес провел за "Вулверхэмптон" 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач.