"Вулверхэмптон" выкупил Рауля Хименеса у "Бенфики" за рекордную сумму

Нападающий Рауль Хименес стал игроком "Вулверхэмптона" на постоянной основе, сообщает пресс-служба "волков".
Контракт с мексиканским футболистом подписан до лета 2023 года.
По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов. Это рекордный трансфер для "Вулверхэмптона".
Предыдущий клубный рекорд принадлежал вингеру Адама Траоре, за которого клуб заплатили "Мидлсбро" 18 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Рауль Хименес провел за "Вулверхэмптон" 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач.
RAUL IS STAYING! #RaúlSeQueda– Wolves (@Wolves) 4 апреля 2019 г.
🇲🇽✍️ pic.twitter.com/7jPQwC8vnx
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