Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

13 сентября 2025, 20:29

«Вулверхэмптон» выдал худший старт в чемпионате Англии в истории клуба

Ана Горшкова
Корреспондент

«Вулверхэмптон» уступил «Ньюкаслу» (0:1) в 4-м туре АПЛ и проиграл четвертый матч подряд. Команда Витора Перейры занимает последнее место в турнирной таблице не набрав ни одного очка.

Как сообщает Opta, это худший старт клуба в чемпионате Англии в истории. «Вулверхэмптон» проводит свой 127-й сезон в английской футбольной лиге.

В 5-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» дома сыграет с «Лидсом». Игра пройдет в субботу, 20 сентября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
Читайте также
Похищения, исчезновения и убийства. От криминала в Колумбии страдают звезды сборной
Мирра Андреева вылетела во втором круге Уимблдона после победы на «Ролан Гаррос»
Роналду плакал в футболке с номером «21», хорватов победили в годовщину гибели Жоты. Как Португалия вспоминает своего нападающего, сгоревшего в автокатастрофе
В Ленобласти на месте обнаружения тела школьницы появился стихийный мемориал
В Чернобыльской зоне зафиксировали огненный смерч
Ученые раскритиковали FIFA из-за правил безопасности в экстремальную жару
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вольтемаде стал третьим немцем, забившим в дебютном матче в АПЛ

«Тоттенхэм» в большинстве разгромил «Вест Хэм» в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости