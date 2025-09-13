«Вулверхэмптон» выдал худший старт в чемпионате Англии в истории клуба
«Вулверхэмптон» уступил «Ньюкаслу» (0:1) в 4-м туре АПЛ и проиграл четвертый матч подряд. Команда Витора Перейры занимает последнее место в турнирной таблице не набрав ни одного очка.
Как сообщает Opta, это худший старт клуба в чемпионате Англии в истории. «Вулверхэмптон» проводит свой 127-й сезон в английской футбольной лиге.
В 5-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» дома сыграет с «Лидсом». Игра пройдет в субботу, 20 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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