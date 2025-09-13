«Вулверхэмптон» выдал худший старт в чемпионате Англии в истории клуба

«Вулверхэмптон» уступил «Ньюкаслу» (0:1) в 4-м туре АПЛ и проиграл четвертый матч подряд. Команда Витора Перейры занимает последнее место в турнирной таблице не набрав ни одного очка.

Как сообщает Opta, это худший старт клуба в чемпионате Англии в истории. «Вулверхэмптон» проводит свой 127-й сезон в английской футбольной лиге.

В 5-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» дома сыграет с «Лидсом». Игра пройдет в субботу, 20 сентября.