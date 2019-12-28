«Манчестер Сити» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» (2:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Ранее «волки» обыграли «горожан» со счетом 2:0. Таким образом, они стали второй командой, выигравшей дважды у коллектива Хосепа Гвардьолы. Ранее подобное удавалось только «Челси» в сезоне 2016/17.

«Манчестер Сити» после первого круга с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 баллов.