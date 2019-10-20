«Вулверхэмптон» возобновил интерес к Кессье
14:23
«Вулверхэмптон» снова обратил внимание на полузащитника «Милана» Франка Кессье. Английский клуб рассчитывает оформить трансфер 22-летнего ивуарийца в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.
«Вулверхэмптон» уже пытался приобрести Кессье летом, но тогда стороны не смогли договориться об условиях трансфера. Контракт полузащитника с «Миланом» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 7 матчей в серии А и забил 1 гол.
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