«Вулверхэмптон» вновь собирается купить Ренату Санчеша
«Вулверхэмптон» вновь обдумывает приобретение полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша, сообщает утверждает The Telegraph.
Санчеш был на радаре у «волков» еще минувшим летом, однако серьезная травма колена сделала трансфер Ренату, которого также сватали в «Ливерпуль», невозможным.
В прошлом месяце 24-летний португалец вернулся к выступлениям за «Лилль», и теперь главный тренер «волков» Бруну Лаже вновь хочет приобрести соотечественника.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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