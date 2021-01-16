«Вулверхэмптон» уступил «Вест Бромвичу»

«Вулверхэмптон» проиграл «Вест Бромвичу» (2:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

У победителей дубль с пенальти сделал Матеус Перейра, также отличился Семи Аджайи. У хозяев забивали Фабиу Силва и Вилли Боли.

«Вулвз» занимают 14-е место с 22 очками. У «Вест Брома» 11 очков и 19-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

«Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич» — 2:3 (2:1)

Голы: Перейра, 8 — с пенальти (0:1). Силва, 38 (1:1). Боли, 43 (2:1). Аджайи, 52 (2:2). Перейра, 56 — с пенальти (2:3).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади (Аит Нури, 64), Семеду, Саисс, Жоау Моутинью (Кутроне, 79), Дендонкер, Невеш (Гиббс-Уайт, 60), Траоре, Педру Нету, Силва.

«Вест Бромвич»: Баттон, Гиббс, Бартли, Аджайи, О`Ши, Ливермор, Сойерс, Грощицки (Робсон-Кану, 69), Снодграсс, Робинсон, Перейра (Ферлонг, 83).

Предупреждения: Аджайи, 36. Дендонкер, 73. Силва, 90.

Судья: Оливер.

16 января. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».