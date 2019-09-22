«Вулверхэмптон» в меньшинстве вырвал ничью у «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Англии. Хавбек хозяев Леандер Дендонкер отметился автоголом на 46-й минуте встречи. На 5-й компенсированной минуте игры форвард Диогу Жота установил окончательный счет в матче.

На 73-й минуте игры хавбек гостей Ромен Саисс был удален с поля.

«Кристал Пэлас» с 8 баллами располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» — 19-е место и 4 балла.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (0:0)

Голы: Дендонкер, 46 — в свои ворота (1:0). Жота, 90+5 (1:1).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Сако, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Маккарти, 83), Куяте, Шлупп, Миливоевич, Айю (Бентеке, 69), Заа.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Невеш, 57), Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер (Педру Нету, 65), Саисс, Хименес (Кутроне, 76), Траоре, Жота.

Предупреждения: Коади, 44. Макартур, 45. Саисс, 48. Айю, 62.

Удаление: Саисс, 73.

Судья: Аттуэлл (Англия).

22 сентября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».