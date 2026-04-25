«Тоттенхэм» в гостях победил «Вулверхэмптон»
«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ — 1:0.
Единственный гол на 82-й минуте встречи забил полузащитник гостей Жоау Палинья.
Лондонцы набрали 34 очка и занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Волки» с 17 очками идут на последней 20-й строчке. Ранее «Вулверхэмптон» стал первой командой, лишившейся математических шансов на сохранение места в Премьер-лиге.
В другом матче 34-го тура «Вест Хэм» обыграл «Эвертон» — 2:1. Встреча прошла в Лондоне.
На 52-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Томаш Соучек. Ответный гол на 88-й минуте забил хавбек гостей Кирнан Дьюсбери-Холл.
Победный гол на 90+2-й минуте на счету нападающего Каллама Уилсона.
«Вест Хэм» набрал 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 47 очками — на 11-й строчке.
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|И
|В
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Борнмут
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|0-0
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7
|Сандерленд
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|0-0
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8
|Брайтон
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|0
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|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
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|0-0
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10
|Челси
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|0
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|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -