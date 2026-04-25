«Тоттенхэм» в гостях победил «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил полузащитник гостей Жоау Палинья.

Лондонцы набрали 34 очка и занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Волки» с 17 очками идут на последней 20-й строчке. Ранее «Вулверхэмптон» стал первой командой, лишившейся математических шансов на сохранение места в Премьер-лиге.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 34-й тур.

25 апреля, 17:00. Молинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

В другом матче 34-го тура «Вест Хэм» обыграл «Эвертон» — 2:1. Встреча прошла в Лондоне.

На 52-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Томаш Соучек. Ответный гол на 88-й минуте забил хавбек гостей Кирнан Дьюсбери-Холл.

Победный гол на 90+2-й минуте на счету нападающего Каллама Уилсона.

«Вест Хэм» набрал 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 47 очками — на 11-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 34-й тур.

25 апреля, 17:00. Лондон Стэдиум (Лондон)

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