«Вулверхэмптон» согласился продать Хименеса в «МЮ» и уже нашел ему замену

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». По данным Dail Express, «волки» согласились продать 29-летнего мексиканца.

Вместо него «Вулверхэмптон» подпишет 27-летнего португальского нападающего «Браги» Паулинью. Трансфер обойдется в 27 миллионов фунтов.

Хименес в сезоне-2019/20 провел все 38 матчей в чемпионате Англии, 37 раз выходя в стартовом составе. На его счету 17 мячей. В Лиге Европы он провел 13 встреч и забил 9 мячей.