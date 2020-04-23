«Вулверхэмптон», «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон» и «Бернли» вышли в 1/4 финала ePL Invitational
18:23
На турнире по FIFA 20 ePL Invitational завершились матчи 1/8 финала. В соревнованиях участвуют представители всех клубов английской премьер-лиги.
1/8 финала
«Вулверхэмптон» (Диогу Жота) — «Лестер» (Вилфрид Ндиди) — 8:2
«Норвич» (Тодд Кантвелл) — «Шеффилд Юнайтед» (Ли Муссе) — 2:6
«Брайтон» (Нил Мопе) — «Борнмут» (Филип Биллинг) — 4:2
«Арсенал» (Джош Франчески, певец) — «Бернли» (Дуайт Макнил) — 1:3
Турнир проходит онлайн с 21 по 25 апреля.