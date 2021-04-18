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Гол Виллиана Жозе принес «Вулверхэмптону» победу над «Шеффилдом»

00:12
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«Вулверхэмптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Виллиан Жозе.

После этого матча «Вулверхэмптон» с 41 очком занимает 12-е место в турнирной таблице, «Шеффилд» с 14 очками — на последней строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

32-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (0:0)

Гол: Виллиан Жозе, 59.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури, Жоау Моутинью, Дендонкер, Виллиан Жозе (Силва, 77), Траоре, Поденсе (Витинья, 72).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Стивенс, Иган, Ампаду (Богл, 83), Болдок, Брайан, Флек, Норвуд, Осборн (Берк, 75), Макголдрик, Брюстер (Муссе, 75).

Предупреждения: Брюстер, 36. Поденсе, 71. Стивенс, 82.

Судья: Джоунс (Англия).

17 апреля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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