Гол Виллиана Жозе принес «Вулверхэмптону» победу над «Шеффилдом»
«Вулверхэмптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Виллиан Жозе.
После этого матча «Вулверхэмптон» с 41 очком занимает 12-е место в турнирной таблице, «Шеффилд» с 14 очками — на последней строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
32-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (0:0)
Гол: Виллиан Жозе, 59.
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури, Жоау Моутинью, Дендонкер, Виллиан Жозе (Силва, 77), Траоре, Поденсе (Витинья, 72).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Стивенс, Иган, Ампаду (Богл, 83), Болдок, Брайан, Флек, Норвуд, Осборн (Берк, 75), Макголдрик, Брюстер (Муссе, 75).
Предупреждения: Брюстер, 36. Поденсе, 71. Стивенс, 82.
Судья: Джоунс (Англия).
17 апреля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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