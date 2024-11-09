Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:01

«Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон» и одержал первую победу в сезоне АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Вулверхэмптон» дома победил «Саутгемптон» в матче 11-го тура АПЛ — 2:0.

У хозяев отличились Пабло Сарабия (2-я минута) и Матеус Кунья (51-я минута).

«Вулверхэмптон» (6 очков) одержал первую победу в текущем розыгрыше АПЛ и поднялся на 18-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» (4) остается последним в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:0
Саутгемптон

В параллельных матчах «Вест Хэм» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0), «Фулхэм» на выезде победил «Кристал Пэлас» (2:0), а «Брентфорд» дома обыграл «Борнмут» (3:2).

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 18:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
0:0
Эвертон
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:2
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:2
Борнмут

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Саутгемптон
ФК Фулхэм
ФК Эвертон
Читайте также
Елена Докич призналась, что в 2001 году отец заставил ее играть за Югославию
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Популярное видео
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: Гвардиола возглавит сборную Бразилии после окончания контракта с «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
7
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
8
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
9
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
10
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
11
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
12
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
18
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
19
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 3 : 2
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 2
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 0
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 2 : 0
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 - : -
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости