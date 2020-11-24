«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

«Вулверхэмптон» в матче 9-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 1:1.

На гол Тео Уолкотта «волки» ответили точным ударом Педру Нету.

После этого матча «Вулверхэмптон» с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Саутгемптон» с 17 очками — на пятой строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)

Голы: Уолкотт, 58 (0:1). Педру Нету, 75 (1:1).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Семеду, Аит Нури, Килман, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Педру Нету, 70), Хименес, Траоре, Поденсе (Витинья, 85).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло, 90), Уолкотт, Адамс, Дженепо (Лонг, 79).

Предупреждения: Невеш, 44. Траоре, 45+2.

Судья: Марринер (Англия).

23 ноября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».