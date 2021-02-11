«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» уступил «Саутгемптону» (0:2).

Голы забивали Дэнни Ингс и Стюарт Армстронг. Соперник «святых» по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Англии

1/8 финала

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:0)

Голы: Ингс, 49 (0:1). Армстронг, 90 (0:2).

«Вулверхэмптон»: Радди, Хонни Кастро (Аит Нури, 46), Саисс, Килман, Хувер, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Гиббс-Уайт (Траоре, 63), Витинья (Педру Нету, 69), Силва (Виллиан Жозе, 64).

«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Ингс (Адамс, 83), Дженепо (Телла, 87).

Предупреждения: Уокер-Питерс, 52. Гиббс-Уайт, 59. Ромеу, 88. Траоре, 90+2.

Судья: Мосс.

11 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».