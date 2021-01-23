«Вулверхэмптон» с минимальным счетом победил клуб шестого дивизиона
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«Вулверхэмптон» победил «Чорли» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 1:0. Единственный мяч провел Витинья на 12-й минуте.
«Чорли» представляет северную национальную лигу — шестой по силе дивизион Англии.
В 1/8 финала «Вулверхэмптон» встретится с победителем матча «Саутгемптон» — «Арсенал».
Кубок Англии
1/16 финала
«Чорли» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:1 (0:1)
Гол: Витинья, 12.
«Вулверхэмптон»: Радди, Боли, Коади, Аит Нури, Килман, Хувер, Жоау Моутинью (Невеш, 68), Дендонкер, Витинья (Траоре, 69), Кутроне (Педру Нету, 68), Силва.
Судья: Тэйлор.
22 января. Чорли. Стадион «Виктори Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2020-2021/playoff/
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