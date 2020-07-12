«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон»

«Вулверхэмптон» одержал победу в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:0).

В составе «Вулвз» отличились Рауль Хименес, который реализовал пенальти, Леандер Дендонкер и Диогу Жота. «Волки» набрали 55 очков и занимают шестое место. У «ирисок» осталось 45 очков, они на 11-й позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» на выезде сыграет с «Бернли», а «Эвертон» примет «Астон Виллу».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 3:0 (1:0)

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Жоау Моутинью, 78), Поденсе (Траоре, 71), Педру Нету (Жота, 56).

«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс (Брантуэйт, 46), Динь, М-л.Кин, Мина (Коулман, 31), Сигурдссон, Дэйвис, Гордон (Бернард, 56), Уолкотт (Ивоби, 56), Калверт-Льюин, Ришарлисон (М-з.Кин, 63).

Предупреждения: Динь, 19. М-л.Кин, 58.

Судья: Тэйлор.

12 июля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».