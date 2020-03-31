«Вулверхэмптон» просит 80 миллионов фунтов за Рауля Хименеса

«Вулверхэмптон» требует за нападающего Рауля Хименеса 80 миллионов фунтов, сообщает Goal.com.

По информации источника, английский клуб надеется, что отпугнет высоким ценником топ-клубы, заинтересованные в 28-летнем мексиканце. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что на Хименеса претендуют «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

На счету 28-летнего Хименеса 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 45 миллионов фунтов.