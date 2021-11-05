«Вулверхэмптон» продлил контракт с защитником Килманом до 2026 года
«Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с защитником Максом Килманом.
Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.
Congratulations on your new deal, @maxkilman! #Kilman2026— Wolves (@Wolves) November 5, 2021
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В сезоне-2021/22 Килман провел 12 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 1 гол.
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