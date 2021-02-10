«Вулверхэмптон» продлил контракт с Хонни Кастро
14:25
«Вулверхэмптон» 10 февраля на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Хонни Кастро.
Новое соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до конца июня 2025 года.
Хонни выступает за «Вулверхэмптон» с января 2019 года. 7 февраля 2021 года футболист впервые в сезоне-2020/21 появился на поле в матче против «Лестера» (0:0). До этого игрок восстанавливался от травмы колена.
Дополнительная информация:
https://www.wolves.co.uk/news/first-team/20210210-jonny-commits-future-to-wolves/
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