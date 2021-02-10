Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вулверхэмптон» продлил контракт с Хонни Кастро

14:25
Теги:

«Вулверхэмптон» 10 февраля на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Хонни Кастро.

Новое соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до конца июня 2025 года.

Хонни выступает за «Вулверхэмптон» с января 2019 года. 7 февраля 2021 года футболист впервые в сезоне-2020/21 появился на поле в матче против «Лестера» (0:0). До этого игрок восстанавливался от травмы колена.

Дополнительная информация:

https://www.wolves.co.uk/news/first-team/20210210-jonny-commits-future-to-wolves/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир