«Вулверхэмптон» продлил контракт с Хонни Кастро

«Вулверхэмптон» 10 февраля на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Хонни Кастро.

Новое соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до конца июня 2025 года.

Хонни выступает за «Вулверхэмптон» с января 2019 года. 7 февраля 2021 года футболист впервые в сезоне-2020/21 появился на поле в матче против «Лестера» (0:0). До этого игрок восстанавливался от травмы колена.