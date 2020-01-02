«Вулверхэмптон» продлил контракт с американским полузащитником

Полузащитник Оуэн Отасови продлил контракт с «Вулверхэмптоном». Новое соглашение с 18-летним американцем рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт «волков».

Owen Otasowie has signed a new two-and-a-half deal with the club, keeping him at Wolves until 2022.



Congratulations, Owen. Keep up the hard work.



???https://t.co/D4MF7OEaJ0 — Wolves Academy (@WolvesAcademy) January 1, 2020

Хавбек в декабре дебютировал в первой команде «Вулверхэмптона», выйдя на замену в матче группового этапа Лиги Европы с «Бешикташем» (4:0).

Ранее появлялась информация об интересе к Отасови со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала».