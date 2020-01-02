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«Вулверхэмптон» продлил контракт с американским полузащитником

18:43
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Полузащитник Оуэн Отасови продлил контракт с «Вулверхэмптоном». Новое соглашение с 18-летним американцем рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт «волков».

Хавбек в декабре дебютировал в первой команде «Вулверхэмптона», выйдя на замену в матче группового этапа Лиги Европы с «Бешикташем» (4:0).

Ранее появлялась информация об интересе к Отасови со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала».

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