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«Вулверхэмптон» приобрел 4 тысячи защитных масок

07:55
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Руководство «Вулверхэмптона» оказало помощь работниками социальной сферы города в борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба клуба, были приобретены 4 тысячи защитных масок.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 518 773 человека. Умерших — 88 505, выздоровевших — 330 589.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человек.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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