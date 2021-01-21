«Вулверхэмптон» претендует на Дугласа Косту

«Вулверхэмптон» интересуется нападающим «Ювентуса» Дугласом Костой, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб готов арендовать 30-летнего бразильца. Сообщается, что туринский клуб готов отозвать футболиста из «Баварии», где он выступает на правах аренды, поскольку игрок не получает большого количества игровой практики.

В сезоне-2020/21 Дуглас Коста провел 19 матчей за «Баварию», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.