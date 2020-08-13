«Вулверхэмптон» предлагает Нуну Эшпириту Санту 5 миллионов фунтов в год

Стали известны детали переговоров «Вулверхэмптона» по продлению контракта с главным тренером, Нуну Эшпириту Санту.

По информации Daily Star, руководство «волков» предложило 46-летнему португальцу новое соглашение с зарплатой в 5 миллионов фунтов в год. Сообщается, что специалист, чей нынешний контракт действует до конца июня 2021 года, хочет получить гарантии от клуба по поводу усиления состава этим летом, прежде чем соглашаться на продолжение работы с командой.

В сезоне-2019/20 «Вулверхэмптон» занял 7-е место в чемпионате Англии и дошел до 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Севилье» (0:1).