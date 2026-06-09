«Вулверхэмптон» подписал с Триппьером контракт на два года
«Вулверхэмптон» объявил о переходе защитника Кирана Триппьера. Контракт с 35-летним англичанином рассчитан на два года.
Триппьер перейдет в команду Чемпионшипа в качестве свободного агента, его контракт с «Ньюкаслом» истекает 30 июня 2026 года.
Защитник играл за «сорок» с января 2022 года. В сезоне-2025/26 в 37 матчах он сделал четыре результативные передачи.
Также в карьере Триппьера были «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Бернли».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|38
|26
|7
|5
|71-27
|85
|
2
|Ман. Сити
|38
|23
|9
|6
|77-35
|78
|
3
|МЮ
|38
|20
|11
|7
|69-50
|71
|
4
|Астон Вилла
|38
|19
|8
|11
|56-49
|65
|
5
|Ливерпуль
|38
|17
|9
|12
|63-53
|60
|
6
|Борнмут
|38
|13
|18
|7
|58-54
|57
|
7
|Сандерленд
|38
|14
|12
|12
|42-48
|54
|
8
|Брайтон
|38
|14
|11
|13
|52-46
|53
|
9
|Брентфорд
|38
|14
|11
|13
|55-52
|53
|
10
|Челси
|38
|14
|10
|14
|58-52
|52
|
11
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|47-51
|52
|
12
|Ньюкасл
|38
|14
|7
|17
|53-55
|49
|
13
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|47-50
|49
|
14
|Лидс
|38
|11
|14
|13
|49-56
|47
|
15
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|41-51
|45
|
16
|Нот. Форест
|38
|11
|11
|16
|48-51
|44
|
17
|Тоттенхэм
|38
|10
|11
|17
|48-57
|41
|
18
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|46-65
|39
|
19
|Бернли
|38
|4
|10
|24
|38-75
|22
|
20
|Вулверхэмптон
|38
|3
|11
|24
|27-68
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|18:00
|Брайтон – МЮ
|0 : 3
|24.05
|18:00
|Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|2 : 0
|24.05
|18:00
|Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Ман. Сити – Астон Вилла
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Сандерленд – Челси
|2 : 1
|24.05
|18:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|1 : 0
|24.05
|18:00
|Вест Хэм – Лидс
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|17
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|33
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|35
|1
|9
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