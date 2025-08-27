Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

27 августа 2025, 01:49

«Вулверхэмптон» отклонил второе предложение «Ньюкасла» по Ларсену

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ньюкасла» сделал «Вулверхэмптону» второе предложение по нападающему Йоргену Странду Ларсену, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сороки» предложили 55 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего норвежца, но получили отказ.

Действующий контракт Ларсена рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 26 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Ларсен сыграл в 3 матчах во всех турнирах и забила 2 гола.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ньюкасл Юнайтед
Читайте также
Монтер рассказал о продолжении устранения последствий атаки ВСУ на Брянск
Лыжника Клебо госпитализировали после падения в полуфинале Кубка мира
У красно-белых катастрофа с обороной, в Карседо не верят, а Дзюба реально может помочь. Что происходит в «Спартаке», последние новости на 12 марта 2026
Стало известно о возможном появлении новых эпизодов в деле Цаликова
Чемпионат мира по футболу-2026 примут 16 стадионов
Турнир UFC Fight Night пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 15 марта
Популярное видео
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 8 марта
«Торпедо» — «Родина»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Родина»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сандерленд» проиграл «Хаддерсфилду» в Кубке английской лиги, «Лидс» уступил «Шеффилд Уэнсдей»

Перейра: «Ларсен — игрок «Вулверхэмптона», но у каждого игрока есть своя цена»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 20 7 3 59-22 67
2
 Ман. Сити 29 18 6 5 59-27 60
3
 Астон Вилла 29 15 6 8 39-34 51
4
 МЮ 29 14 9 6 51-40 51
5
 Челси 29 13 9 7 53-34 48
6
 Ливерпуль 29 14 6 9 48-39 48
7
 Брентфорд 29 13 5 11 44-40 44
8
 Эвертон 29 12 7 10 34-33 43
9
 Фулхэм 29 12 4 13 40-43 40
10
 Борнмут 29 9 13 7 44-46 40
11
 Сандерленд 29 10 10 9 30-34 40
12
 Ньюкасл 29 11 6 12 42-43 39
13
 Кр. Пэлас 29 10 8 11 33-35 38
14
 Брайтон 29 9 10 10 38-36 37
15
 Лидс 29 7 10 12 37-48 31
16
 Тоттенхэм 29 7 8 14 39-46 29
17
 Вест Хэм 29 7 7 15 35-54 28
18
 Нот. Форест 29 7 7 15 28-43 28
19
 Бернли 29 4 7 18 32-58 19
20
 Вулверхэмптон 30 3 7 20 22-52 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.03 18:00 Бернли – Борнмут - : -
14.03 18:00 Сандерленд – Брайтон - : -
14.03 20:30 Арсенал – Эвертон - : -
14.03 20:30 Челси – Ньюкасл - : -
14.03 23:00 Вест Хэм – Ман. Сити - : -
15.03 17:00 Кр. Пэлас – Лидс - : -
15.03 17:00 МЮ – Астон Вилла - : -
15.03 17:00 Нот. Форест – Фулхэм - : -
15.03 19:30 Ливерпуль – Тоттенхэм - : -
16.03 23:00 Брентфорд – Вулверхэмптон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 22
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 18
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 14
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 8
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 7
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 8
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 24 1 8
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 7
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости