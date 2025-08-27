«Вулверхэмптон» отклонил второе предложение «Ньюкасла» по Ларсену
«Ньюкасла» сделал «Вулверхэмптону» второе предложение по нападающему Йоргену Странду Ларсену, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «сороки» предложили 55 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего норвежца, но получили отказ.
Действующий контракт Ларсена рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 26 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Ларсен сыграл в 3 матчах во всех турнирах и забила 2 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|20
|7
|3
|59-22
|67
|
2
|Ман. Сити
|29
|18
|6
|5
|59-27
|60
|
3
|Астон Вилла
|29
|15
|6
|8
|39-34
|51
|
4
|МЮ
|29
|14
|9
|6
|51-40
|51
|
5
|Челси
|29
|13
|9
|7
|53-34
|48
|
6
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48-39
|48
|
7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44-40
|44
|
8
|Эвертон
|29
|12
|7
|10
|34-33
|43
|
9
|Фулхэм
|29
|12
|4
|13
|40-43
|40
|
10
|Борнмут
|29
|9
|13
|7
|44-46
|40
|
11
|Сандерленд
|29
|10
|10
|9
|30-34
|40
|
12
|Ньюкасл
|29
|11
|6
|12
|42-43
|39
|
13
|Кр. Пэлас
|29
|10
|8
|11
|33-35
|38
|
14
|Брайтон
|29
|9
|10
|10
|38-36
|37
|
15
|Лидс
|29
|7
|10
|12
|37-48
|31
|
16
|Тоттенхэм
|29
|7
|8
|14
|39-46
|29
|
17
|Вест Хэм
|29
|7
|7
|15
|35-54
|28
|
18
|Нот. Форест
|29
|7
|7
|15
|28-43
|28
|
19
|Бернли
|29
|4
|7
|18
|32-58
|19
|
20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22-52
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.03
|18:00
|Бернли – Борнмут
|- : -
|14.03
|18:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|14.03
|20:30
|Арсенал – Эвертон
|- : -
|14.03
|20:30
|Челси – Ньюкасл
|- : -
|14.03
|23:00
|Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|15.03
|17:00
|Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|15.03
|17:00
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|15.03
|17:00
|Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|15.03
|19:30
|Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|16.03
|23:00
|Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|18
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|14
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|8
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|24
|1
|8
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|7
Новости