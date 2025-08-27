«Вулверхэмптон» отклонил второе предложение «Ньюкасла» по Ларсену

«Ньюкасла» сделал «Вулверхэмптону» второе предложение по нападающему Йоргену Странду Ларсену, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сороки» предложили 55 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего норвежца, но получили отказ.

Действующий контракт Ларсена рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 26 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Ларсен сыграл в 3 матчах во всех турнирах и забила 2 гола.