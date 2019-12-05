«Вулверхэмптон» оказался сильнее «Вест Хэма»

«Вулверхэмптон» дома обыграл «Вест Хэм» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев отличились хавбек Леандер Дендонкер и нападающий Патрик Кутроне.

«Вулверхэмптон» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» — 16 баллов и 13-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:0 (1:0)

Голы: Дендонкер, 23 (1:0). Кутроне, 86 (2:0).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Кутроне, 84), Траоре (Беннетт, 89), Жота (Педру Нету, 72).

«Вест Хэм Юнайтед»: Мартин, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл (Холланд, 71), Пабло Форнальс, Райс, Снодграсс (Ярмоленко, 62), Алле (Айети, 80), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Жота, 30. Райс, 67. Крессуэлл, 78.

Судья: Марринер (Англия).

4 декабря. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

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