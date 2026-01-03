«Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ

«Вулверхэмптон» разгромил «Вест Хэм» в матче 20-го тура чемпионата Англии сезона-2025/26.

Игра прошла в субботу, 3 января, на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу «волков».

Для «Вулверхэмптона» это первая победа в нынешнем сезоне АПЛ. Ранее команда дважды побеждала только в Кубке английской лиги.

«Вулверхэмптон» набрал 6 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведет 7 января на выезде против «Эвертона».