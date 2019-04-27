"Вулверхэмптон" в гостях добился победы над "Уотфордом" в матче 36-го тура чемпионата Англии – 2:1.

В составе "волков" отличились нападающие Рауль Хименес и Диогу Жота. У гостей гол на счету форварда Андре Грэя.

Благодаря победе "Вулверхэмптон" остался на 7-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка. "Уотфорд" опустился на 9-ю строчку, имея в своем активе 50 баллов.

В других матчах дня "Саутгемптон" и "Борнмут" сыграли вничью (3:3), "Фулхэм" минимально обыграл "Кардифф" (1:0), "Кристал Пэлас" и "Эвертон"​ разошлись миром (0:0).

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Премьер-лига

36-й тур

"Уотфорд" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 1:2 (0:1)

Голы: Хименес, 41 (0:1). Грэй, 49 (1:1). Жота, 77 (1:2).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт (Саксесс, 82), Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Кабаселе, 74), Деулофеу, Грэй.

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес (Иван Кавалейру, 87), Жота (Гиббс-Уайт, 90).

Предупреждения: Жоау Моутинью, 61. Холевас, 62. Жота, 84. Саксесс, 85. Капуэ, 90+6.

Судья: Хупер (Англия).

27 апреля. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

"Фулхэм" – "Кардифф Сити" – 1:0 (0:0)

Гол: Бабел, 79.

"Фулхэм": Рико, Одуа (Кристи, 28), Рим, Чемберс, Ле Маршан, Брайан, Кэрни, Замбо, Сессеньон (Моусон, 85), Бабел (Айите, 89), Митрович.

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Рид, 87), Бакуна, Камараса (Хили, 72), Хойлетт, Ньясс (Уорд, 61), Мендес-Лейнг.

Судья: Кавана (Англия).

27 апреля. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

"Саутгемптон" – "Борнмут" – 3:3 (1:2)

Голы: Лонг, 12 (1:0). Гослинг, 20 (1:1). Уилсон, 32 (1:2). Уорд-Проуз, 55 (2:2). Таргетт, 67 (3:2). Уилсон, 86 (3:3).

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери, Ромеу (Таргетт, 46), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг, Редмонд, Ингс (Армстронг, 81).

"Борнмут": Боруц, Клайн (Соланке, 72), Аке, Кук, Симпсон, Мефам (Фрэйзер, 23), Гослинг (Хайндмен, 53), Лерма, Брукс, Кинг, Уилсон.

Предупреждения: Ромеу, 26. Лонг, 35. Гослинг, 45+2.

Судья: Скотт (Англия).

27 апреля. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".

"Кристал Пэлас" – "Эвертон" – 0:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Данн, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Майер (Таунсенд, 72), Бентеке, Заа.

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон (Уолкотт, 86), Гей, Бернард (Лукман, 84), Калверт-Льюин (Дженк, 73), Ришарлисон.

Предупреждения: Миливоевич, 10. Куяте, 74.

Судья: Мэйсон (Англия).

27 апреля. Лондон. Стадион "Selhurst Park".