«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и обошел «Тоттенхэм» в таблице
«Вулверхэмптон» выиграл у «Кристал Пэлас» в матче 37-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились Хонни Кастро и Даниэл Поденсе.
«Вулверхэмптон» поднялся на 6-е место в таблице, опередив «Тоттенхэм». «Кристал Пэлас» идет 14-м.
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37-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (1:0)
Голы: Поденсе, 41 (1:0). Хонни Кастро, 68 (2:0).
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес, Траоре (Педру Нету, 81), Поденсе (Жота, 72).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако (Куяте, 23), Данн, Уорд, Митчелл, Макартур, Маккарти, Шлупп (Ридевалд, 73), Таунсенд, Айю, Заа.
Предупреждения: Маккарти, 64. Коади, 65. Траоре, 78.
Судья: Бэнкес.
20 июля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Дополнительная информация:
https://sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/