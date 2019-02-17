"Вулверхэмптон" обыграл "Бристоль" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Вулверхэмптон" с минимальным счетом победил "Бристоль" в матче 1/8 финала Кубка Англии (1:0). Единственный гол забил нападающий Иван Кавалейру.
Кубок Англии
1/8 финала
"Бристоль Сити" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 0:1 (0:1)
Гол: Иван Кавалейру, 28.
"Вулверхэмптон Уондерерс": Радди, Боли, Доэрти (Невеш, 81), Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Саисс, Хименес (Траоре, 90+2), Иван Кавалейру (Гиббс-Уайт, 70).
Предупреждения: Жоау Моутинью, 83. Гиббс-Уайт, 86.
Судья: Аткинсон.
17 февраля. Бристоль. Стадион "Ashton Gate".
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