«Вулверхэмптон» подписал 5-летний контракт с Калайджичем

«Вулверхэмптон» объявил о переходе нападающего «Штутгарта» Саши Калайджича. Соглашение подписано по схеме «5+1».

Сообщалось, что немецкий клуб получит за 25-летнего австрийца 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Калайджич забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне он отдал 3 результативные передачи в 3 матчах бундеслиги.