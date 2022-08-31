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Сегодня, 13:39

«Вулверхэмптон» подписал 5-летний контракт с Калайджичем

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Саша Калайджич.
Фото ФК «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» объявил о переходе нападающего «Штутгарта» Саши Калайджича. Соглашение подписано по схеме «5+1».

Сообщалось, что немецкий клуб получит за 25-летнего австрийца 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Калайджич забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне он отдал 3 результативные передачи в 3 матчах бундеслиги.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Штутгарт
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3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
6
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
7
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
8
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
9
 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
10
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
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 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
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 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
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 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
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 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
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 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
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 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
19
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
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30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
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Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 1
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Саутгемптон – Челси
 2 : 1
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Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
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Лестер – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

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Манчестер Сити

 6
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 4 0 0
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